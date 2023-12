Nel video l’intervista a Manuela Tonini e a Franco Turci, Modena Volta Pagina

L’abbraccio della Natività nel mezzo della guerra. Un presepe tra le rovine di Gaza. Questo il quadro che Modena Volta Pagina ha portato in piazza XX Settembre in contrapposizione all’installazione del “Carro A/mato” che proprio non piace alle opposizioni. Oggi un nuovo flash mob per esprimere contrarietà all’opera che ritrae Babbo Natale su uno strumento di guerra. Un messaggio che non può essere di pace, secondo Modena Volta Pagina, che portando davanti all’installazione il quadro della Natività a Gaza vuole richiamare e riflettere sugli orrori legati ai conflitti, quelli veri

Il Carro A/mato, contestato anche a livello nazionale, non smette così di fare discutere. Secondo Modena Volta Pagina, il messaggio che voleva essere di pace secondo l’artista Lorenzo Lunati è stato reso in modo divisivo e controverso