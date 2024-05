Nel video, intervista a Andrea Catellani, Direttore Sportivo Modena FC



La terza vita di Andrea Catellani a Modena (calciatore, responsabile del Settore Giovanile e ora Direttore Sportivo) è cominciata oggi pomeriggio, nella conferenza stampa di presentazione, alla quale hanno partecipato anche il presidente Carlo Rivetti e il figlio Matteo. Dopo i ringraziamenti di rito, il primo pensiero di Catellani è stato per Mister Bisoli. Sugli obiettivi della prossima stagione, Catellani mantiene un basso profilo. Sul mercato, “a livello economico saremo competitivi”, ha dichiarato Catellani. “Monte ingaggi sui 10-12 milioni di euro, non oltre”, chiarisce Matteo Rivetti. Con una rosa che sembra “ingessata” da 25 giocatori sotto contratto (oltre a Santoro che sarà senz’altro riscattato e ai portieri Seculin e Vandelli in scadenza, ma pronti a restare) – e 6/7 innesti da fare – il ds non sembra preoccupato.