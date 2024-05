Le interviste a Carlo e Mattoa Rivetti, Modena FC

Dopo lo sguardo al recente passato (e i ringraziamenti a Davide Vaira per i suoi tre anni “in giallo”), il presidente del Modena Carlo Rivetti e il figlio Matteo hanno parlato di futuro: a cominciare, naturalmente, dal centro sportivo di Nonantola. A Saliceta sono stati rifatti due campi, uno a 9 e uno a 5. Tra poco, in centro a Modena, inizieranno i lavori per il convitto, che dovrebbero terminare entro settembre.