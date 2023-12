Sporco e unto diffuso sulle attrezzature di lavoro, sui pavimenti e sugli arredi, oltre a tracce di umidità in una pasticceria della Provincia di Modena, multata per questo dai Nas di Parma con una sanzione di mille euro. Nel corso di controlli mirati sulla produzione di dolci tipici delle feste, un’altra ditta modenese è stata sanzionata per cinquemila euro e si è vista sequestrare amministrativamente più di 4.700 preimballi per confezionamento di prodotti dolciari a causa di etichette non conformi alla normativa