Ancora violenza nelle carceri modenesi. Dopo l’episodio avvenuto dieci giorni fa all’interno della casa di reclusione di Castelfranco Emilia, è il Sant’Anna a finire questa volta nell’occhio del ciclone: un agente di Polizia penitenziaria è stato colpito da un uomo recluso che gli ha provocato sette giorni di prognosi. L’autore del gesto è stato lo stesso detenuto che nei giorni scorsi aveva aggredito il comandante del carcere di Reggio Emilia, causandogli una prognosi di 5 giorni e, per tal motivo, trasferito a Modena. A denunciare il fatto, accaduto giovedì, è il Sappe, Sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria. Lo stesso sindacato parla di un “escalation senza precedenti che riflette la difficoltà delle carceri italiane” e in questo scenario “anche Modena avverte una cronica carenza di organico ed un tasso elevato di sovraffollamento” afferma il sindacato che, per questo, chiede che vengano presi quanto prima provvedimenti.