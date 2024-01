Nel video, l’intervista a Cristian Serpini, allenatore Ac Carpi

Le due gare con Prato e Borgo hanno lasciato una ferita profonda sulla stagione del Carpi. Il -11 dalla vetta accumulato in appena due settimane obbliga i biancorossi a lasciare da parte la classifica e pensare solo a riaccendere il motore domani a Lodi sul campo del Fanfulla. I lombardi sono appena fuori dalla zona calda, ma con numeri all’opposto fra casa, dove hanno vinto una sola volta in 10 gare, e trasferta dove hanno fatto più punti anche dela Ravenna capolista, unici fin qui a vincere al “Cabassi”. Mister Serpini è ancora in piena emergenza, visto che rispetto a sette giorni fa perde anche Forapani per squalifica. Sempre fuori Maini, Sabattini, Frison, Rossi e Tentoni oltre a Cortesi squalificato. In attacco partirà ancora dalla panchina Arrondini, non ancora al meglio della condizione.