Nel video, l’intervista a Luigi Sorrentino, segretario provinciale di Orsa Trasporti

Decine di corse saltate, un numero di autisti insufficiente a coprire tutte le linee, oltre a turni di lavoro infiniti ed estenuanti, e stipendi non più concorrenziali. La situazione denunciata dagli autisti modenesi è davvero drammatica, così come lo è quella denunciata dai passeggeri costretti a subire, ogni giorno, ripetuti disservizi. A questo, si aggiunge la comunicazione lapidaria da parte dell’Azienda Seta che annuncia nuovi “possibili disagi” sul servizio urbano nella fascia oraria 14.30-20 a causa della mancanza di personale, costretto a letto per via di un picco virale. Ma la sostanza resta sempre la stessa: il personale non c’era prima e non c’è tutt’ora. Quello che resta, è costretto a sopperire al “buco” lasciato. E le criticità, anziché diminuire, non fanno altro che aumentare.

Così la professione risulta essere sempre meno appetibile. Prima di tutto, per i rischi a cui sono sottoposti gli stessi autisti, con episodi di violenza che si trovano a gestire sempre più spesso a bordo dei mezzi.

Poi, c’è la mancanza di “punti sicuri” in cui poter sostare, nell’attesa di entrare in servizio. Come avviene in Piazzale Risorgimento.

Non solo. Una carenza di personale che porta addirittura a non avere nemmeno qualcuno, la mattina, a mettere in moto i mezzi, ghiacciati dal freddo.