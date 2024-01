Nel video, l’intervista a Matteo Bellei, Pilone Destro Modena Rugby

Il Modena Rugby di Rovina si presenta alla sfida contro il Pieve, in trasferta, con l’obiettivo di portare a casa altri punti per proseguire la rimonta sul Romagna. Gli emiliani devono ancora dimostrare di poter essere all’altezza della capolista del Girone 2 di questa Serie B, per adesso dominata dal principale antagonista in questa stagione per il Giacobazzi.

Nella prima uscita del nuovo anno, chiusa con la vittoria casalinga contro Jesi, si sono rivisti alcuni giocatori prima infortunati e indisponibili per l’allenatore della squadra. Tra questi c’è Matteo Bellei, pilone destro degli emiliani.

Un’infermeria che in generale sta dando notizie positive alla squadra, che adesso è chiamata a ritrovare contro Pieve la vittoria in trasferta, che manca dallo scorso 26 novembre, dal 19 a 28 rifilato al Rugby Gubbio.