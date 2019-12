Manca pochissimo ai festeggiamenti per il nuovo anno e i modenesi si preparano a dire addio al 2019 e dare il benvenuto al 2020 con la festa ‘Baci e Abbracci a mezzanotte’ che si terrà in piazza Roma. A partire dalle 23 musicisti, voci e ballerini e ballerine di pizzica dell’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta” porteranno davanti Palazzo Ducale un Capodanno dal gusto salentino. La partecipazione è libera e gratuita per tutti ma l’accesso nell’area transennata sarà consentito solo a 3000 persone, a partire dalle 21.30 da largo San Giorgio dove saranno operativi i controlli con il metaldetector. Oltre al divieto di uso di botti e fuochi artificiali come da regolamento di Polizia Urbana, sarà vietato introdurre nell’area del concerto bottiglie di vetro, bottiglie chiuse o lattine e ogni oggetto pericoloso, oltre alle bombolette spray. La festa vera e propria comincerà alle 23 con un laboratorio sul ballo della pizzica condotto dai ballerini, che insegneranno al pubblico i passi della danza tradizionale. A seguire il concerto spettacolo con l’orchestra popolare che eseguirà oltre venti brani, cantati o strumentali. Dopo il countdown a mezzanotte sul palco si stapperà la rituale bottiglia e si faranno gli auguri a Modena e ai modenesi per il nuovo anno per poi riprendere i festeggiamenti con musica e balli.