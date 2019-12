La preparazione in vista della trasferta di Genova è ripresa ieri pomeriggio al Mapei Footbal Center ma, come sempre accade nel corso della finestra invernale, in casa Sassuolo a tenere banco è il mercato di Gennaio. Le grandi squadre hanno già iniziato a muovere i primi passi, ma sono le formazioni più in difficoltà in campionato a guardare con interesse la bottega neroverde che, da sempre, è piuttosto cara e che difficilmente apre le sue porte a campionato in corso. Lo sanno bene l’Inter, che ha dovuto attendere giugno prima di mettere sotto contratto Sensi la scorsa stagione, ed il Napoli che, due anni fa, dovette desistere dall’intenzione di portare Politano sotto il vesuvio. Quest’anno sembra essere la volta di Fiorentina e Sampdoria, due squadre partite con ben altre ambizioni ma che si trovano invischiate in una lotta per la salvezza che, senza rinforzi, potrebbe risultare pericolosa per squadre che non sono abituate a soffrire nel fondo della classifica. Ecco allora che la viola, che ha appena esonerato Montella per presentare l’ex tecnico neroverde Beppe Iachini, avrebbe sondato il terreno per Alfred Duncan, il ghanese che sin qui ha trovato poco spazio agli ordini di De Zerbi. Il no secco ricevuto da piazza Risorgimento non è tanto figlio di pretattica, quanto piuttosto dovuto al recupero del giocatore che, a causa di una condizione non eccellente, era sparito dai radar del tecnico ma che sta gradatamente riconquistando i galloni da titolare complice anche un Obiang un po’ in ombra. Discorso diverso, invece, per Gregoire Defrel che un lungo infortunio ha messo ai margini del progetto neroverde. Piace a quella Sampdoria in cui ha giocato la scorsa stagione e lui non disdegnerebbe un ritorno sotto alla lanterna. Il Sassuolo non ha mai nascosto l’interesse per Caprari, per dare riposo a Caputo, probabile che la trattativa venga intavolata su uno scambio secco di prestiti.