BONACCINI FA IL PUNTO. “E’ IL MOMENTO DI ATTACCARE IL VIRUS”

Il governatore Stefano Bonaccini ha annunciato la strategia della Regione per la fase di contrattacco al virus che si basa su tre punti: la messa a disposizione di oltre mille posti per la quarantena sicura, il potenziamento dello screening sierologico senza test fai da te e infine il lavoro sulle residenze per anziani