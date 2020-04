Per continuare a contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 i fedeli non possono ancora recarsi nei luoghi di culto e assistere direttamente alle celebrazioni delle Sante Messe festive, per cui anche domani, domenica 19 aprile, l’unica modalità per i credenti per partecipare alla funzione sarà guardarla dalla televisione. TvQui porterà la Santa Messa festiva nelle case dei fedeli con una doppia diretta: alle ore 11 la nostra emittente trasmetterà live la celebrazione dal Duomo di Carpi, presieduta da Monsignor Ermenegildo Manicardi, Vicario Generale della Diocesi di Carpi. Dalle ore 18 invece trasmetteremo in diretta la Santa Messa celebrata da Monsignor Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola, dal Duomo di Modena. Sarà possibile seguire le due celebrazioni sia tramite tv sul canale 19 del digitale terrestre, che tramite streaming, collegandosi sul nostro sito www.tvqui.it. Attraverso le stesse modalità sarà anche possibile seguire la Santa Messa del 25 aprile prossimo: in occasione del 75esimo Anniversario della Liberazione, l’arcivescovo Monsignor Erio Castellucci celebrerà la Santa Messa dal Duomo di Modena alle ore 10, trasmessa sempre in diretta dalla nostra emittente.