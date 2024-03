Anas metterà in sicurezza l’uscita 10Bis della tangenziale di Modena con un rialzo in ghiaia, per azzerare le morti nel tratto in cui, il 13 marzo 2022, persero la vita in uno schianto contro un albero Fabio Cavazzuti e Ahmed Assiri di 19 anni. È la soluzione prospettata da Franco Piacentini, presidente dell’associazione italiana familiari e vittime della strada di Modena che chiedeva all’ente gestore di intervenire e finalmente i lavori sono in procinto di cominciare.