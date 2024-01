Continua a far discutere e sollevare polemiche la delibera regionale che prevede dal 1° gennaio di quest’anno, l’aumento delle rette degli ospiti delle Case di Riposo (Cra) e delle strutture per disabili pari a 4,10 euro al giorno, che vuol dire 1.500 euro in più all’anno. In rivolta i sindacati per i quali la decisone è inaccettabile.

Due giorni fa si è svolto un incontro tra le Organizzazioni Sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil e le rispettive categorie dei pensionati e del pubblico impiego, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Modena, alla presenza anche del direttore del Distretto Socio-Sanitario. Nella stessa data si èsvolto un secondo incontro riservato al distretto di Pavullo