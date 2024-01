Crisi del mattone? Non proprio. Il 2023 ha visto una contrazione delle vendite degli immobili rispetto al 2022 ma non abbastanza per far calare i prezzi proibitivi che hanno caratterizzato diverse città italiane, compresa Modena. A livello nazionale i dati di Immobiliare.it indicano un aumento del 2,6% del prezzo di vendita rispetto a un anno fa. E meglio non va certo per gli affitti, incrementati del 6%. Se ne sono accorti gli studenti universitari, che hanno anche protestato in tenda per chiedere ribassi e agevolazioni. Le prospettive nel modenese per il 2024 sono strettamente legate ai tassi di interesse