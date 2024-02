Nel video l’intervista ad Alberto Turci, Ufficio Musa – Comune di Modena

Siamo sempre più ecologisti e sportivi, almeno ci proviamo, e quindi il mezzo di trasporto migliore da utilizzare è indubbiamente la bicicletta.

Nel fine settimana, il Parco Novi Sad di Modena ha ospitato la prima asta 2024 delle bici recuperate e rimesse in funzione dall’associazione Ciclofficina popolare “Rimessa in movimento”. In totale, una trentina di biciclette sono state messe in vendita: venti provenienti dall’Ufficio oggetti rinvenuti del Comune di Modena e svincolate dal periodo di giacenza e una decina messe a disposizione direttamente dalla Ciclofficina. L’iniziativa è stata curata dal Musa-Multicentro Ambiente e Salute del Comune di Modena e realizzata dalla Ciclofficina “Rimessa in movimento”, in collaborazione con il “Comitatissimo della Balorda” di Carpi. L’asta delle biciclette recuperate è stata accompagnata dal laboratorio “Come ti rubo la bici”, dimostrazione pratica per conoscere i furti e, quindi, per evitare di farsi rubare la bicicletta. Le prossime aste delle biciclette recuperate sono già previste per il 7 aprile e il 7 luglio al Parco Novi Sad e per il 22 settembre in Piazza Roma.