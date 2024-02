Inizio di settimana all’insegna del maltempo in Emilia-Romagna, con condizioni atmosferiche instabili e piogge continue almeno fino a venerdì. Così recitano le previsioni meteo, basate sui modelli Arpae. Per questo la Protezione Civile ha diramato fino alla mezzanotte di oggi un’allerta gialla a Modena per il rischio ​di piene dei fiumi, in Appennino anche per possibili frane.