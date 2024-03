Nel video le intervista a:

Bianca Lugli, Rappresentate d’Istituto Liceo Muratori-San Carlo

Matteo Zaccarelli, Rappresentate d’Istituto Liceo Muratori-San Carlo

Colonnello Antonio Caterino, Comandante dei Carabinieri di Modena

È il timore di finire nel mirino di qualche malintenzionato o di giovanissimi aggressori a muovere le abitudini degli studenti del Muratori-San Carlo. C’è chi si fa accompagnare in auto evitando di aspettare un bus alla stazione delle corriere, chi non si muove mai da solo. Nell’ultimo periodo il senso di insicurezza è cresciuto tra i liceali, soprattutto dopo l’aggressione di uno studente 18enne avvenuta di fronte la scuola. Proprio per questo i giovani del Muratori-San Carlo hanno indetto un’assemblea d’istituto al cinema Astra per parlare di sicurezza.

In dialogo con loro, il Comandante dei Carabinieri, Antonio Caterino, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come queste per sensibilizzare i giovani e soprattutto promuovere la collaborazione tra cittadinanza e forze dell’ordine.