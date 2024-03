I Ris di Parma coinvolti per risolvere i misteri dell’omicidio di Giovanni Iacconi, il 54enne trovato senza vita lo scorso 20 gennaio sotto il letto della sua abitazione a Pavullo. I carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche saranno martedì prossimo dalle 9.30 nella casa sulla Giardini all’Acquabuona, per eseguire alcuni rilievi. Per l’accaduto è ricercato un 27enne brasiliano, amico di Iacconi.