Modena e Reggiana tornano ad affrontarsi in Serie B dopo 31 anni dall’ultima volta. Il Modena deve ritrovare il successo in casa, che manca dal 29 ottobre. La Reggiana ha bisogno di punti per migliorare la propria situazione di classifica.

PRIMO TEMPO

Il Modena impiega pochi secondi per aprire il match contro la Reggiana. Subito 1-0 per i canarini grazie al gol di Manconi, che fredda Bardi con un ottimo piattone che fa esplodere di gioia il popolo gialloblù, al 1′ della prima frazione. Il Modena va vicino al raddoppio al 14′ con il tiro di Falcinelli, deviato in angolo da Bardi. Al 22′ altra chance per il numero 11 del Modena, che da dentro l’area di rigore impensierisce il portiere, ma il tiro dell’ex Bologna non è irresistibile. La squadra di Bianco spinge e la difesa della Reggiana lascia spesso molti spazi dietro, permettendo ai gialli di creare possibili azioni offensive. Al 32′ ci va vicino di nuovo Manconi, che con una meravigliosa coordinazione lascia partire, sugli sviluppi di un corner, uno splendido destro di collo esterno, salvato da un grande intervento di Bardi.

SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa protagonista Seculin, che è bravissimo ad alzare un colpo di testa ben indirizzato, sugli sviluppi di un corner. Al 50′ arriva un gol inaspettato della Reggiana, che ,con Antiste, trova l’1-1, dopo l’ottimo assist dalla sinistra di Pieragnolo. Partita spezzettata dopo la rete degli uomini di Nesta, che hanno un po’ smorzato l’entusiasmo del Modena dopo il gol a sorpresa. Il Modena lotta, attacca e trova nuovamente il vantaggio con un’autentica pennellata del subentrato Bozhanaj, al minuto 25. Una rete che regala il secondo centro stagionale al centrocampista albanese, che aveva regalato i 3 punti ai canarini a Catanzaro. I gialli soffrono un po’ dopo il 2-1, come era successo nel primo tempo dopo il gol di Manconi. La Reggiana ha una grande occasione sugli sviluppi di un corner, con Sampirisi che costringe Seculin ad un altro ottimo intervento. La partita si chiude con il Modena che sfiora il 3-1 con Ponsi, lanciatissimo a rete con la porta sguarnita, ma Pieragnolo commette fallo da ultimo uomo e nega la gioia al terzino, prendendosi anche l’espulsione. L’episodio che chiude la gara per i gialli, che ottengono 3 punti fondamentali in questo derby.