Era uscito di casa senza più farvi ritorno. Le ricerche, serrate, hanno portato questa mattina alla tragica notizia: il corpo senza vita di un 15enne è stato ritrovato in un fossato, nelle campagne di Gaggio di Castelfranco. A lanciare l’allarme, sono stati i genitori del giovane. A quel punto, sarebbero state allertate immediatamente le Forze dell’Ordine che hanno concentrato le ricerche dapprima in diverse aree tra Modena e Castelfranco, per poi restringere il campo nella boscaglia poco distante dall’abitazione in cui il ragazzo è stato visto uscire l’ultima volta. In campo, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del fuoco e Protezione Civile, con anche l’elicottero e i droni, insieme all’unità cinofila. Una cinquantina gli uomini che si sono riversati nelle campagne per riuscire a ritrovare l’adolescente. Anche il Comune aveva attivato il protocollo per le persone scomparse; pare che del giovane non vi fosse traccia, ma che il suo cellulare fosse ancora raggiungibile. L’area è stata delimitata, per consentire le indagini del caso e all’automedica di accertare il decesso del ragazzo.