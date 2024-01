Nel video l’intervista a William Manfredini, Segretario Area Vasta Modena Reggio Emilia Pensionati Uil

Monta la polemica sul caso della Casa residenza anziani Ramazzini, dove gli ospiti hanno ricevuto a Capodanno pasta mal cotta e frutta marcia. Una situazione che purtroppo non ha riguardato solo il cenone di fine anno. A occuparsi della preparazione e della consegna dei pasti ai 70 ospiti del Ramazzini è la cooperativa CIRFOOD che, da noi interpellata, ha dichiarato come “tutte le comunicazioni sul servizio ad oggi pervenute sono state prese in carico dall’impresa e, in accordo con Domus Assistenza, approfondite al fine di verificare e laddove necessario migliorare l’operato all’interno della struttura per garantire agli ospiti attenzione e pasti sani ed equilibrati. Inoltre, dai report dei familiari degli ospiti della struttura, condivisi da Domus Assistenza, non risultano criticità legate alla qualità dei pasti. CIRFOOD ribadisce la sua completa disponibilità ad approfondire la situazione”. Segnalazioni sulla qualità dei pasti che al contrario la coordinatrice della struttura sostiene di aver più volte evidenziato proprio alla stessa CIRFOOD. Nel frattempo, è intervenuto anche il sindacato UIL Pensionati, che punta il dito sull’esternalizzazione dei servizi sempre più diffusa in questo tipo di struttura. A questo si aggiunge “la beffa” chiosa la UIL, della retta delle Cra, che a causa di una scelta della Regione, dal primo gennaio vedrà un aumento mensile di 123 euro.