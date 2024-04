Già a marzo erano usciti i dati 2023 sulle multe a Modena: 21 milioni e 153mila euro di ammende per gli automobilisti di passaggio in città, “sorpresi” soprattutto dagli autovelox fissi della tangenziale Carducci e di viale Italia.

Un dato reso ancor più evidente dalla “dose giornaliera” di multe: 58mila euro al giorno per le casse comunali, grazie alle violazioni del codice della strada commesse sul territorio di Modena.

La nuova classifica nazionale, redatta dal sito Facile.it che ha analizzato i dati del Siope (sistema informativo operazioni degli enti pubblici) vede Milano in testa per quanto riguarda gli incassi assoluti: 147 milioni di euro di multe, davanti a Roma (138 milioni) e Firenze (71 milioni).

Il capoluogo toscano, però, risulta il più “costoso” in relazione al numero degli abitanti: 198 euro a testa di multe. Anche se il Comune di Firenze tiene a precisare che il numero dei turisti-automobilisti aumenta di molto la popolazione della città. Rieti e Siena sono sul podio della classifica spese procapite per multe.

Tra i piccoli comuni, il più “spietato” con gli automobilisti è ora diventato Carrodano (La Spezia): 464 residenti e quasi un milione di incasso da multe.

Modena non era tra le città sotto “sperimentazione”, ma un dato emerge dall’analisi del consuntivo 2023: degli incassi previsti dalle sanzioni, quasi il 55% degli automobilisti multati dal Comune non paga la multa, con la conseguenza che l’incasso effettivo per l’anno scorso è stato di “soli” 9 milioni 595mila euro anziché gli oltre 21 milioni da incassare.