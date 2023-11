Da sabato pomeriggio si sono perse le tracce di Fabio Occhi. Il 21 enne di Novi di Modena era uscito di casa per andare a studiare in bibloteca a Carpi. Da quel momento i genitori non hanno piu avuto notizie. Il cellulare risulta essere spento. Dopo la denuncia ai Carabinieri di Carpi, è stata trovata l’auto del ragazzo a Barberino del Mugello e da lì sono partite le ricerche. I genitori fanno sapere anche che il ragazzo è fragile e necessita di medicine.