ZONE FRAGILI, SIULP: “PER PRESIDIARLE TUTTE SERVE LA QUESTURA DI NAPOLI”

Dall’autostazione alla Pomposa, passando per viale Crispi e il quartiere Sacca: le zone fragili della città chiedono da tempo maggiori controlli. Ma per il sindacato di Polizia Siulp non può essere solo una questione di organici: la legge stessa deve cambiare