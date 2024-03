Nel video le interviste a:

Laura Sales – Referente presidio universitario di Libera Modena

Emma Valent – Scuola Media Carducci

Fabio Poggi – Presidente Consiglio Comunale

Micaela Bilikova – Insegnante Istituto Scolastico Carducci

Si celebra oggi la Giornata in ricordo delle vittime innocenti della mafia. La scelta del primo giorno di primavera non è casuale, come l’Associazione Libera di Don Luigi Ciotti sottolinea

A Modena la cerimonia su iniziativa del Quartiere 3 si è svolta presso la stele di via Dalla Chiesa alla presenza di un nutrito numero di giovanissimi studenti che hanno condiviso alcune testimonianze frutto del percorso sulle mafie svolto durante l’anno con i propri docenti.

