È stata recuperata ieri sera in Via Lavacchi angolo Galeazza a San Felice una capretta che era finita in un fossato adiacente alla strada. L’animale è stato fortunatamente notato da un passante che ha chiamato aiuto. La capretta è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco e ora si trova presso il centro fauna selvatica Il Pettirosso, in attesa di trovare del legittimo proprietario.