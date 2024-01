Foto di copertina di archivio

Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco di Modena che sono stati chiamati ad intervenire, oltre che per incendi di piccole dimensioni a danno di cassonetti o principi di incendi, intorno alle 22,30 anche su un incendio più importante nelle campagne di San Vito di Spilamberto nel modenese. A fuoco il tetto di un capannone dell’azienda agricola Zanarini, specializzata in ortaggi, in via Belvedere di Sotto. Interessata solamente la copertura che però avrebbe evidenziato la presenza di eternit. Per questo motivo sul posto anche Arpae che ha effettuato tutti i rilevamenti necessari. L’intervento dei Vigili del Fuoco è terminato poco prima delle 03.00. Non si sono registrati feriti o intossicati, né sono stati coinvolti animali