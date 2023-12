Nel video l’intervista a Riccardo Motta, Direttore Sportivo Ac Carpi

Con una partitella in famiglia svolta in mattinata al “Cabassi” il Carpi ha salutato il 2023, con il mirino rivolto verso la la sfida di domenica 7 gennaio a Prato. Il test a ranghi misti, deciso dalla doppietta di Cortesi e dai gol di Tentoni e Saporetti, è stato anche l’occasione per il bilancio di fine andata del ds Riccardo Motta.

I biancorossi hanno perso 5 gare nella prima parte di stagione e il 5° posto alla sosta, a -6 dalla capolista Ravenna attesa a marzo a Carpi, riduce al minimo il margine di errore, con un bottino necessario di almeno una quarantina di punti nel ritorno per poter sognare la Lega Pro.

La sconfitta di Castelmaggiore sembrava potesse dare il là a numerose partenze, invece la permanenza di Rossi, Cortesi e Tentoni di fatto chiude in anticipo il mercato di gennaio, dove Motta rimarrà vigile soprattutto in attacco, visto che Arrondini dovrà restare fuori per almeno altri 15 giorni.