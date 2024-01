Stava andando dal fidanzato che abita nel ferrarese, a Massa Fiscaglia, ma da lui non è mai arrivata. A perdere la vita nel pomeriggio di sabato scorso Martina Miani, 26 anni di Savignano, nel modenese. Uscita dall’A13 stava percorrendo a bordo della sua Opel Corsa la Ferrara-Mare quando all’altezza di Gualdo, per cause ancora da chiarire, la giovane avrebbe perso il controllo del mezzo che dopo aver sbandato e percorso un tratto di strada ha sfondato il guardrail finendo in un fosso. Lo schianto è stato fatale alla giovane Martina che sarebbe deceduta sul colpo. Ma il ritrovamento del mezzo e quindi la consapevolezza che il notevole ritardo con cui la 26enne stava preoccupando il fidanzato fosse dovuta alla tragedia stradale che l’ha vista unica coinvolta, è arrivata solo in tarda serata, quando l’Opel è stata trovata nel fosso. Scossa tutta la cittadinanza in cui la giovane risiedeva con la famiglia, Mulino di Savignano dove era conosciuta e dove le si riconosceva una grande passione per il palio che da tempo anima il comune di Savignano a Settembre, la Spada dei Contrari.