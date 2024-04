Nel video, l’intervista a Massimo Mezzetti, Candidato sindaco di Modena centrosinistra

Nel futuro della città immaginato da Massimo Mezzetti non c’è il Gigetto. La storica linea Modena-Sassuolo è per il candidato sindaco del centrosinistra una cicatrice a Modena per un treno sottoutilizzato. Più volte Mezzetti ha dichiarato che avrebbe valutato un’alternativa al Gigetto, cercando di risolvere i problemi di congestione del traffico causato dal suo passaggio; ma oggi il candidato sindaco lo dice con ancora più forza: in caso di vittoria alle amministrative, un cantiere in strada Morane per eliminare il passaggio a livello non ci sarà. La linea Modena-Sassuolo è più utile ai comuni limitrofi che non a Modena stessa, sostiene Mezzetti.