Nel video l’intervista all’Ing. Erminia Rubino, Ispettore Antincendio Vigili del Fuoco di Modena

Una colonna di fumo nero si è alzata intorno alle 15.30 di questo pomeriggio da via del Mercato. I cittadini l’hanno vista anche a chilometri di distanza e immediatamente è scattato l’allarme. Numerose sono state le chiamate al centralino del 115. A provocare la vasta nube, un incendio divampato all’interno di un’azienda che produce tigelle e piadine. I Vigili del Fuoco sono accorsi sul posto con quattro squadre per domare le fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, il maxi-rogo sarebbe divampato a partire dal surriscaldamento di un lungo nastro trasportatore, all’interno del reparto produttivo.

Così è iniziato un pomeriggio di concitazione e paura in via del Mercato, dove, oltre ai pompieri, si sono portati sul posto la polizia locale, la polizia di stato e i Carabinieri che hanno transennato l’area per svolgere le necessarie verifiche. Una trentina i dipendenti che sono stati prontamente evacuati dall’edificio. Dagli ultimi accertamenti, la conferma che non vi sarebbero persone ferite o intossicate. Sul posto, anche i tecnici di Arpae, per scongiurare la presenza di possibili inquinanti causati dalla combustione.