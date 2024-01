Nel video l’intervento a SportQui di Mauro Melotti, ex Allenatore Modena Calcio

Si profila la cessione a titolo definitivo per Diego Falcinelli allo Spezia: lo abbiamo annunciato ieri sera nel corso di SportQui.

Il 32enne attaccante sta per lasciare Modena dopo un anno e mezzo, con il bilancio complessivo di 8 gol, di cui 6 nella passata stagione, quando ha sicuramente fatto vedere le cose migliori in maglia gialla.

Falcinelli era in scadenza di contratto, sapeva già che il Modena non glielo avrebbe rinnovato, e quindi ha scelto Spezia, legandosi al club ligure fino a giugno 2025.

Da titolare inamovibile, tranne sabato scorso a Palermo, a ceduto a titolo definitivo: questa la breve parabola di Falcinelli con Bianco.

Il Modena, a questo punto, ha però bisogno di un altro attaccante, e non sarà facile scovarlo in questi ultimi 9 giorni di mercato, entro le ore 20 del 1° febbraio.

A meno che, e lo speriamo vivamente, non sia scoccata finalmente l’ora di Fabio Abiuso….

Intanto, dopo la fiducia ottenuta da parte del presidente Carlo Rivetti, mister Bianco l’ha incassata anche dal nostro opinionista Mauro Melotti, ieri sera a Sport Qui.

Per superare il momento difficile, il Modena giocherà sabato prossimo al “Braglia” il derby contro il Parma capolista.