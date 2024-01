Foto di copertina d’archivio

Furto di monopattino in Via del Gambero. È stato un residente che ieri sera ha segnalato al 112 la presenza di un uomo a bordo sul velocipede rubatogli alcuni mesi prima e per il quale aveva sporto regolare denuncia. Intervenuti sul posto, gli agenti della Squadra Volante hanno constatato che il mezzo in questione non apparteneva al 43enne tunisino a bordo, il quale è stato per questo denunciato per ricettazione. Il monopattino è stato restituito.