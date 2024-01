Nel video l’intervista a Enrico Tassi, Comandante Polizia Stradale Modena

L’eccesso di velocità è tra i comportamenti scorretti alla guida più frequenti nella nostra provincia. A Modena si corre, troppo. A dare un’idea di quanti sono i dati la Polizia Stradale, che ha tirato le somme delle attività svolte nel 2023. Le violazioni accertate in questo senso sono state 3.505, in netta crescita rispetto al 2022, quando furono poco più di 2.300. Purtroppo, è aumentato anche il numero complessivo di incidenti: 889 quelli rilevati dalla Stradale. Un altro triste dato riguarda i giovani fino a 30 anni, per i quali l’incidentalità stradale rappresenta la prima causa di morte. La Polizia Stradale impegnata anche in numerosi interventi legati ai controlli sul possesso di sostanze stupefacenti. Le problematiche relative ai sinistri stradali sono fortemente correlate ai comportamenti sbagliati degli automobilisti, che la Polizia intende migliorare tramite le proprie iniziative di sensibilizzazione, come “Icaro” e “Guida e Basta”. Sono previsti cambiamenti su alcune norme della strada, con il nuovo codice che entrerà in vigore nell’inizio di quest’anno.