Ieri sera i Carabinieri di Castelfranco Emilia hanno arrestato un 20enne per il furto in un supermercato del posto e per resistenza a pubblico ufficiale. Autori dell’arresto due militari liberi dal servizio che mentre si trovavano al centro commerciale hanno notato il giovane poi nascondere della merce in un marsupio. Il 20enne ha tentato di allontanarsi senza pagare e si è opposto al fermo spintonando i carabinieri