Dopo il sollecito dell’amministrazione di Finale Emilia il Tar ha risposto fissando il 5 giugno l’udienza di discussione sul ricorso in merito alle analisi di Arpae per i valori di inquinanti nella discarica Feronia. Al tempo stesso sono stati divulgati anche i termini entro i quali potranno essere depositati documenti a integrazione del ricorso, memoria conclusiva e memoria di replica. Per l’amministrazione i parametri furono alterati per far rientrare le rilevazioni nella norma.