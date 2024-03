Nle video l’intervista a Luca Negrini, Candidato Sindaco Centrodestra a Modena

Dopo Massimo Mezzetti per il centrosinistra e la professoressa Maria Grazia Modena con la sua lista civica di centro, “Modena per Modena”, oggi è stata la volta della presentazione di Luca Negrini, il candidato Sindaco del centro destra. Già Presidente cittadino di Fratelli d’Italia, imprenditore nell’impresa di famiglia di pompe funebri, 33 anni, Negrini scende in campo appoggiato da Lega, Forza Italia, e diverse altre liste, nella convinzione che facendo fronte comune sia possibile vincere in una città governata da oltre 70 anni dal centrosinistra

Una sfida che non sarà facile per Luca Negrini, data la caratura dei diretti avversari, non solo Massimo Mezzetti, ma anche la nota Professoressa Modena, che lo stesso centrodestra aveva ricercato proprio per la candidatura a sindaco. Negrini ha spiegato poi che il principale obiettivo è quello di basarsi sull’ascolto per riportare il cittadino al centro della politica, raccontando al contempo un’idea di Modena sicura e pulita

Oggi però, Piergiulio Giacobazzi era il grande assente nella sala.