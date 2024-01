Nel video l’intervista a Alberto Bellelli, Sindaco di Carpi

Due “box” per autovelox danneggiati nell’arco di pochi giorni. A Carpi è tornato a colpire l’emulatore dell’ormai famoso Fleximan, l’uomo che armato di flessibile ha sradicato diversi autovelox in Nord Italia. Nella città dei Pio – posto che si tratti di una persona unica – ha agito con metodi diversi: prima sradicando la colonnina di via Cavata, poi spruzzando vernice bianca sul dispositivo di via Cattani. Quest’ultimo appare oggi ripristinato, mentre la prima giace ancora a terra, a bordo strada. Mentre le indagini sono in corso per riuscire a identificare l’autore o gli autori dei colpi, arriva forte la condanna dell’amministrazione.

I dispositivi danneggiati non sono veri e proprio autovelox, spiega il Comune, ma “box prevelox speed check”, ovvero contenitori in cui la Polizia Locale posiziona i rilevatori di velocità per controlli periodici in punti ritenuti particolarmente a rischio. In via Cavata il “box” era stato installato dopo aver rilevato automobilisti sfrecciare anche a più di 130 chilometri orari. I danni ai dispositivi non sono ancora stati quantificati in modo puntuale, ha dichiarato il sindaco, ma verranno sicuramente ripristinati.