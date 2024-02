Tre interventi dei Vigili del Fuoco a partire da ieri notte. La prima chiamata alle 22.30 per un incendio in un appartamento a Nonantola, dove ad andare in fiamme è stato un forno. Nel cuore della notte a Modena ha preso invece fuoco un pentolone all’interno di un laboratorio alimentare in via Selmi. Stamattina una squadra da Pavullo è intervenuta a Lama Mocogno per l’incendio di una catasta di legno nel giardino di un’abitazione. In nessun episodio risultano persone ferite