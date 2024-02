Nel video, le interviste a:

Davide Vagnini, trainer “Camminata Metabolica”

Maria Concetta Pezzuoli, delegata ANT Modena

Un percorso nel verde per la salute dei cittadini. Al Bosco della vita di Ant si è tenuta la “Camminata Metabolica”, in un tragitto studiato e realizzato per stimolare e potenziare la muscolatura, migliorare la postura e riattivare la circolazione. Un’iniziativa, che si rivolge specialmente a quelle persone lontane dalle attività sportive, ma che hanno necessità di muoversi, trovando un equilibrio fisico ma soprattutto mentale. Per partecipare all’evento i cittadini hanno donato ciascuno 15 euro e l’intero ricavato sarà devoluto ad ANT, a sostegno delle attività di assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore, alla prevenzione oncologica ed al servizio di accompagnamento dei malati.