Nel video le interviste a:

Alberto Giuliani, Coach Modena Volley

Bruno Mossa de Rezende, Palleggiatore Modena Volley

Obiettivo minimo stagionale raggiunto: la qualificazione ai playoff scudetto, con un sudatissimo ottavo posto.

ieri, il Modena Volley ha vinto 3-1 con il già retrocesso Catania, mentre Cisterna ha perso 3-0 con Verona: con quattro punti di vantaggio ad una giornata dalla fine, il sestetto di coach Giuliani è matematicamente ai playoff.

Ma la vittoria con Catania è stata tutt’altra che un passeggiata. Dal 6 marzo, il via alla serie dei playoff, al meglio delle tre vittorie su cinque partite. Modena, come ottava classificata, affronterà la prima della classe, Trento.

Cosa si deve fare per avere qualche speranza?

Quella di ieri è stata l’ultima partita in regular season di Bruno al “PalaPanini”, prima dell’addio….