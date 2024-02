Nel video le interviste a:

Matteo Cortesi (attaccante Ac Carpi)

Cristian Serpini (allenatore Ac Carpi)

L’1-1 con cui il Carpi torna dalla Repubblica di San Marino ha varie sfaccettature. Quella positiva perché ottenuto in rimonta sul campo di una diretta rivale per la Lega Pro, pieno di rimpianti invece per le occasioni che i biancorossi non hanno sfruttato e per la disattenzione che dopo 8’ ha permesso a D’Este, libero in area, di firmare su corner il vantaggio della Victor. Immediata è stata la risposta della squadra di Serpini, con il colpo di testa da angolo di Cortesi, alla quarta rete stagionale. Il meglio il Carpi lo ha prodotto prima del riposo, cogliendo una clamorosa traversa con Sall e poi trovando davanti il muro del numero uno sammarinese Gattuso, bravo a dire di no a Saporetti, Verza e Cortesi. Nella ripresa invece la squadra di Serpini non è più riuscita a pungere, reclamando però per due episodi non sanzionati in area della Victor: una vistosa “cintura” su Rossini e un tocco di mano di Bertolotti al 93’ sul colpo di testa di Verza. Con il pari la vetta resta comunque a 3 punti, ma il Forlì ha messo la freccia al 2° posto.