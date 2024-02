Tragedia a Pavullo ieri sera intorno alle 20. Un uomo di 54 anni alla guida del proprio mezzo agricolo stava svolgendo dei lavori nella sua proprietà nella frazione di Benedello quando, per cause non chiare, il veicolo si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico stazione monte Cimone, gli operatori dell’ambulanza e automedica di Pavullo, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Purtroppo i soccorsi non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Dopo aver atteso la convalida da parte del Magistrato i tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili hanno proceduto alla rimozione della salma.

L’attivazione del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Cimone è avvenuta circa alle ore 20:30 da parte della Centrale Operativa del 118 mentre l’intervento si è concluso poco dopo le ore 22:00. A dare l’allarme, la famiglia dell’uomo, che non lo ha visto rientrare dal vigneto nonostante l’ora tarda