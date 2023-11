Nel video, le interviste a:

Camilla Migliozzi, Psicologa e Psicoterapeuta

Giovanni Palazzi, Dirigente medico pediatria Policlinico Modena

Un mondo fantastico, un bosco di colori e personaggi animati per confortare i bambini in un momento per loro molto difficile. È questo lo scopo del progetto “A spasso con Tommy”, personaggio immaginario che accompagna i piccoli malati oncologici nella sala di Tomoterapia del Policlinico. Un’iniziativa unica nel suo genere in Italia resa possibile grazie al supporto economico del tessuto sociale e imprenditoriale modenese intercettato dal Panathlon Club Modena e con l’aiuto del Team Enjoy. 38mila euro sono stati raccolti per dotare la Tomoterapia di uno speciale sistema di proiettori in grado di trasformare l’ambiente dell’ospedale in una foresta.