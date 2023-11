Nel video, l’intervista a Stefania Ricciardi, Dirigente scolastica Liceo Tassoni

Cento anni di storia, cento anni di lezioni, cento anni di presidi, di compagnie di amici, in corridoi, aule e banchi che sono stati casa di migliaia di studenti. Il liceo scientifico Alessandro Tassoni festeggia il centenario dalla sua fondazione e lo fa aprendo le porte alla cittadinanza, riempiendo i suoi spazi con curiosi, con giovani che devono ancora intraprendere il percorso delle superiori ma soprattutto con tanti “Tassoniani” di una volta. Ex professori e studenti che in quella scuola hanno costruito ricordi indimenticabili; alcuni di loro dopo essersi conosciuti tra quei banchi non si sono mai lasciati.

Nella sua storia recente, il Tassoni si è arricchito del liceo sportivo, che ha visto crescere giovani campioni come Lucrezia Zironi, Roberta Sasso e Riccardo Gollini. Ma tra gli aneddoti che la scuola può annoverare c’è anche quella di essere stata trasformata in un set cinematografico.