Saranno un Natale e un Capodanno più cari del solito quelli che si apprestano a vivere gli italiani. Secondo l’ultima indagine realizzata dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, si registra un aumento medio dei prezzi del 10,2% rispetto al 2022. Dalla carta per impacchettarli ai regali stessi: i rincari saranno davvero generalizzati. I prezzi degli addobbi saliranno mediamente del 19%. Giusto per avere un’idea, se due rotoli di carta pacchi che costavano lʼanno scorso 5 euro e 20 centesimi, adesso arriveranno a costare quasi 8 euro, un +44% che accompagna i rialzi di nastri, palline e ghirlande. Non saranno risparmiati i giochi per i più piccoli, dal monopattino (circa 80 euro), al bambolotto (65 euro) e a una piccola bicicletta (all’incirca 200 euro). Per gli adulti, che amano tecnologia e gastronomia, si avranno rincari compresi tra il 12 e il 15%: smartphone e tablet vedranno un +20%, ma sono gli orologi intelligenti a subire la variazione di prezzo maggiore, un +52%. E poi ci sono le specialità alimentari: per panettone e pandoro classico gli aumenti oscillano tra l’8 e il 10%, con picchi fino al 24% per lenticchie e torrone. E per chi si vorrà spostare per raggiungere amici e parenti? Beh, anche in quel caso non si scherza: per i biglietti aerei i pendolari spenderanno anche 12 volte in più rispetto ai prezzi della bassa stagione. Un esempio? Da Milano a Catania, per le vacanze, si potrà arrivare a spendere 408 euro in media a biglietto, contro i 33 euro di gennaio 2024, ovvero il 1.130% in più.