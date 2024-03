Nel video l’intervista a Nicola Maria Russo, Uil Modena e Reggio Emilia

I dati raccolti dalla Provincia tengono accesi i riflettori sulla sicurezza sul lavoro, in un anno, quello del 2023 in cui i numeri sono stati allarmanti. Secondo il report di febbraio delle “Note statistiche” elaborato da viale Martiri, lo scorso anno le denunce per infortunio mortale sul lavoro sono state 15 e il numero totale di segnalazioni per infortuni supera quota 14.500 unità, pari a oltre 40 denunce al giorno. Se questo dato, seppur allarmante, è in flessione rispetto al 2022, va in direzione contraria la voce delle malattie professionali. Dati sostanzialmente confermati da Cgil Cisl Uil, che segnalano anche come le denunce di malattie professionali siano aumentate del 50%, una crescita proporzionalmente più elevata rispetto al dato regionale e nazionale.

L’elaborazione di questi dati evidenzia la necessità, come sottolinea la stessa Provincia, di lavorare per incrementare la sicurezza, la salute e la legalità sul lavoro, anche attraverso il Tavolo creato ad hoc tra l’ente e i sindacati nel febbraio appena concluso. L’obiettivo di questo tavolo è la riduzione degli infortuni, degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali