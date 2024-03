Nle video le interviste al Dott. Giuseppe Amara Pubblico Ministero e alla Dott.ssa Monica Bombana Pubblico Ministero

Una rete di spaccio che aveva come “piazze” luoghi fragili della città da tempo al centro della cronaca, come il Parco Novi Sad, la stazione delle Corriere, Parco Ferrari, Parco XXII Aprile, ma non solo. Due filoni distinti d’indagine hanno infatti permesso di individuare aree più nascoste. Sentiamo.

Non solo. Dall’inchiesta è emerso anche il coinvolgimento di alcuni luoghi commerciali scelti per lo stoccaggio della droga.