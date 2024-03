Nel video l’intervista alla Professoressa Maria Grazia Modena

Tra poco più di tre mesi anche i modenesi saranno chiamati alle urne per scegliere il loro nuovo sindaco. E prosegue proprio per questo il lavoro della lista civica “Modena per Modena” che vede nella Professoressa Maria Grazia Modena la prima donna a candidarsi a sindaco della città. “La mia campagna elettorale sarà improntata sul ‘cuore’” ha già avuto modo di spiegare la nota professionista, senza riferirsi all’organo vitale che lei stessa cura professionalmente, ma quello più intimo, quello con cui le donne parlano e ascoltano. In prossimità dell’8 marzo non è possibile non parlare proprio del ruolo della donna, al centro del programma della cardiologa

Sanità, inclusione, sicurezza ed equità di genere. Questi i capisaldi del suo programma elettorale, i punti su cui fisserà la sua corsa a sindaco

Sicuramente la Professoressa Modena rappresenta la donna di successo a tutto tondo e ora è la prima donna a scendere in campo per la sua città. A lei abbiamo chiesto cosa si sente di dire a tutte le donne